Происшествия

сегодня, 14:12

С территории детского сада украли гирлянду

2 558
#кража
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С территории детского сада украли гирлянду

Вора нашли.

Ещё ночью 20 декабря в посёлке Лев Толстой с территории детского сада украли светодиодный шнур за 4 500 рублей.

Кража гирлянды раскрыта: как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, участковый уполномоченный заподозрил 18-летнего местного жителя, и его предположения подтвердились: похищенная гирлянда была изъята.

А 5 января в посёлке Лев Толстой из автомобиля «ВАЗ-2110» украли аккумулятор, магнитолу, акустические колонки и канистру с бензином — всего 40-летнему хозяину машины был причинён ущерб в 12 000 рублей.

В краже подозревают неработающего и ранее судимого 19-летнего парня. Магнитола и канистра — уже без бензина изъяты, остальное подозреваемый продал за 1 000 рублей.
2 558
#кража
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Комментарии (2)

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Боцман

2 минуты назад
Родители новую купят.
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Эркюль Пуаро

12 минут назад
надо вычислить всю цепочку, пусть он расскажет о своих сообщниках на самом верху
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