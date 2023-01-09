С территории детского сада украли гирлянду

Вора нашли.

Ещё ночью 20 декабря в посёлке Лев Толстой с территории детского сада украли светодиодный шнур за 4 500 рублей.



Кража гирлянды раскрыта: как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, участковый уполномоченный заподозрил 18-летнего местного жителя, и его предположения подтвердились: похищенная гирлянда была изъята.



А 5 января в посёлке Лев Толстой из автомобиля «ВАЗ-2110» украли аккумулятор, магнитолу, акустические колонки и канистру с бензином — всего 40-летнему хозяину машины был причинён ущерб в 12 000 рублей.



В краже подозревают неработающего и ранее судимого 19-летнего парня. Магнитола и канистра — уже без бензина изъяты, остальное подозреваемый продал за 1 000 рублей.