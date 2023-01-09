В мире

36 минут назад

Ученые назвали помогающий быстрее восстановиться после тренировки продукт

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#тренировка #продукты

Этим продуктом оказался миндаль.

Исследователи из Аппалачского государственного университета заявили, что добавление 57 граммов миндаля в рацион каждый день в течение месяца повышает уровень полезного жира 12,13-diHOME в образцах крови сразу после сеанса интенсивных упражнений. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в иностранном междисциплинарном журнале, объединяющем исследования в области диетического поведения, агрономии и пищевой науки 21 века с акцентом на здоровье человека.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 38 мужчин и 26 женщин в возрасте от 30 до 65 лет, которые не занимались регулярными силовыми тренировками. Половина из них месяц придерживалась диеты с миндалем, а вторая употребляла зерновой батончик соответствующей калорийности. Исследователи взяли у участников образцы крови и мочи до и после периода приема пищевых добавок, - пишет "Газета.ru".

Отмечается, что раз в неделю все участники проходили полуторачасовую тренировку. Ученые брали дополнительные образцы крови и мочи до сеанса упражнений и в течение четырех дней после. После каждого забора крови участники также заполняли анкету о своем самочувствии.

В результате анализа полученных данных исследователи установили, что первая группа имела на 69% больше 12,13-diHOME в крови, чем у участников контрольной группы. При этом другой оксилипин (9,10-diHОМЕ) снизился на 40% — он оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья и восстановление организма после физических упражнений.

Помимо этого добровольцы из первой группы также отметили, что чувствовали себя менее уставшими.

Молекула 12,13-diHOME — оксилипин (окисленный жир), она синтезируется из линолевой кислоты бурой жировой тканью и помогает организму быстрее восстановиться после тренировки.
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#тренировка #продукты

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