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Дело об убийстве 19-летнего Ярослава Колесникова снова рассматривают в суде
Липецкий областной суд вновь начал рассмотрение дела об убийстве 19-летнего Ярослава Колесникова. На скамье подсудимых - двое его знакомых.
По версии следствия, вечером 4 апреля 2020 года на остановке в районе 10 Шахты Дмитрий Ткаченко и Владислав Болотов сначала избили своего знакомого - подозреваемые нанесли парню не менее 30 ударов кулаками и ногами по всему телу, в том числе по голове, а потом отвели его к водоему в районе военного аэродрома, где Дмитрий ударил Ярослава Колесникова палкой по голове, когда тот упал, его затащили в воду, и Владислав утопил Ярослава, надавив ему на грудь коленями, руками - на голову и прижав ко дну. Следствие полагает, что он силой удерживал голову жертвы под водой, пока потерпевший не перестал сопротивляться. Ткаченко, как полагает следствие, все время находился рядом, готовый в любой момент прийти Болотову на помощь, чтобы довести умысел на убийство до конца. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, друзья с места преступления скрылись.
А 5 апреля тело потерпевшего нашел садовод, направлявшийся на велосипеде на дачный участок, и сообщил в правоохранительные органы. Согласно выводам судмедэкспертов, парень умер от утопления.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, изначально обвинение в убийстве было предъявлено только Владиславу Болотову, а Дмитрия Ткаченко обвинили в совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Дела направили в суды, но летом 2021 года их вернули прокурору. В октябре 2021 дела были соединены следствием в одно производство, в мае 2022 года обоим обвиняемым предъявлена окончательная редакция обвинения по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Дело поступило на рассмотрение в Липецкий областной суд, но вскоре вновь было возвращено прокурору с отметкой, что обвинительное заключение составлено с нарушениями УПК: как ранее пояснили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, по делу было вынесено постановление о возврате дела прокурору по части 1 статьи 237 УПК РФ, для устранения препятствий рассмотрения дела судом: оказалось, что следователь, который вёл дело в 2021 году, был допрошен и в качестве свидетеля.
Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение. Начался допрос свидетелей. Болотов признает вину в убийстве, но отрицает, что оно было совершено по предварительному сговору группой лиц. Ткаченко признает вину лишь в причинении вреда здоровью средней тяжести.
Напомним, в ходе предыдущих судебных заседаний сестра Владислава Болотова рассказала, как узнала, что у пруда было найдено тело какого-то мальчика-закладчика, с которым был в компании ее брат. Этим словам возмутилась мать потерпевшего: она заявила, что ее сын употреблял наркотики, но никаким закладчиком не был.
Бабушка Владислава рассказала, что отец подозреваемого употребляет наркотики, а вот ее внук - самый лучший и добрый. Парень с 12 лет был самостоятельным, зарабатывал на стройках. А вот со стороны школы к нему были замечания за прогулы. Тем не менее, к 20 годам Владислав Болотов уже дважды судим - за кражу и за отказ от дачи показаний, но оба раза его приговаривали к исправительным работам. А вот Ткаченко к уголовной ответственности до этого не привлекался.
Мама погибшего Татьяна Колесникова считает, что причиной гибели ее сына стал конфликт из-за наркотиков. Она предполагает, что сын употреблял «соли», которые покупал наркотики вскладчину со знакомыми, но в этот раз что-то пошло не так. Но в крови Ярослава ничего не нашли, кроме следов алкоголя. Татьяна Колесникова рассказала, что из-за «солей» сын стал воровать - например, воровал шоколадки из магазина, а потом их продавал. Трижды Ярослав лежал в больнице - лечился от наркозависимости.
В день гибели - это была суббота он пил пиво в подъезде и на кухне с другими товарищами, а потом заказывал наркотики-«соли» по интернету, денег не хватало, они ходили к банкомату докладывать деньги. Когда сын вернулся, он заявил: «О, какая-то хрень», а после «Максим с 10-го» обещал ему что-то отсыпать. Ярослав позвал мать поехать с собой забрать наркотики, но та не поехала, он хлопнул дверью и ушёл. Больше живым сына она не видела, телефон он с собой не взял.
О гибели сына женщина узнала в понедельник 6 апреля 2020 года в кабинете следователей. Она предполагает, что ему кто-то отказал в дозе и сын начал угрожать, что всех сдаст.
Фото, видео - vk.com/sud48
о чём сия статья?
Патриот
Попка дурак