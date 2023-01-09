Невостребованные сосны пустили на витаминную муку

Ленинский лесхоз остатки сосен традиционно передаёт в зоопарк для подкорки копытных: верблюдов, оленей и ланей.

Напомним, лесхозы Липецкой области в этом году заготовили 30 тысяч новогодних деревьев – сосен и ёлок. Оптовые продажи начались в первых числах декабря, а примерно с 15 декабря начались и розничные продажи.



Не все сосны были проданы. Но, как рассказал GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Алексей Григорьев, ни одно нереализованное дерево не пропало даром: в Добровском и Елецком лесхозах остатки отправили в сельскохозяйственные предприятия на переработку в витаминную муку для кормов для животных.



Ленинский лесхоз остатки сосен традиционно передаёт в зоопарк для подкорки копытных: верблюдов, оленей и ланей.



У Задонского лесхоза есть традиция в последних числах декабря отдавать невостребованные сосны на благотворительность — например, в монастырь.



А в Тербунском лесхозе рассказали, что спрос на сосны был настолько высоким, что их даже пришлось дополнительно рубить 31 декабря по отдельным заявкам.



Добавим, что в этом году к Новому году рубили деревья 5-7-летнего возраста, часть из которых была посажена в рамках реализации нацпроекта «Экология».



«Новогодние вырубки не наносят никакого вреда лесному хозяйству. Скорее, наоборот: по нормативам на один гектар леса высаживается около 4,5 тысячи двухлетних сеянцев сосны. Через пять лет на гектаре должно остаться не более 2 тысяч деревьев. Для этого производятся рубки осветления и прореживания. Деревья с ровным стволом и пушистой кроной попадают на ёлочные базары», - ранее рассказали в управлении лесного хозяйства.