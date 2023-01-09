Коронавирус
33 минуты назад
За сутки в Липецкой области от COVID-19 никто не умер
138
Обошлось и без тяжелых случаев заболевания, так как никого за сутки не госпитализировали.
В Липецкой области врачи за сутки выявили 10 случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, а выздоровели шесть человек. Для сравнения: 9 января 2022 года были выявлены 118 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 305 случаев COVID-19, выздоровели 172 195 человек, умерли 3 944 человека.
У соседей за минувшие сутки также обошлось без умерших от COVID-19. И количество вновь выявленных случаев постепенно продолжает снижаться.
В Воронежской области за сутки выявили 21 случай COVID-19, в Рязанской области — 12, Курской и Орловской областях — по восемь, в Тульской области — семь, в Тамбовской области — два.
В России за сутки выявили 2 754 случая COVID-19, госпитализирован 441 человек, выздоровели 2 990 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 829 736 случаев COVID-19, выздоровели 21 248 549 человек, умер 394 121 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 305 случаев COVID-19, выздоровели 172 195 человек, умерли 3 944 человека.
У соседей за минувшие сутки также обошлось без умерших от COVID-19. И количество вновь выявленных случаев постепенно продолжает снижаться.
В Воронежской области за сутки выявили 21 случай COVID-19, в Рязанской области — 12, Курской и Орловской областях — по восемь, в Тульской области — семь, в Тамбовской области — два.
В России за сутки выявили 2 754 случая COVID-19, госпитализирован 441 человек, выздоровели 2 990 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 829 736 случаев COVID-19, выздоровели 21 248 549 человек, умер 394 121 человек.
138