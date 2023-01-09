Коронавирус

33 минуты назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 никто не умер

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 никто не умер

Обошлось и без тяжелых случаев заболевания, так как никого за сутки не госпитализировали.

В Липецкой области врачи за сутки выявили 10 случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, а выздоровели шесть человек. Для сравнения: 9 января 2022 года были выявлены 118 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 305 случаев COVID-19, выздоровели 172 195 человек, умерли 3 944 человека.

У соседей за минувшие сутки также обошлось без умерших от COVID-19. И количество вновь выявленных случаев постепенно продолжает снижаться.

В Воронежской области за сутки выявили 21 случай COVID-19, в Рязанской области — 12, Курской и Орловской областях — по восемь, в Тульской области — семь, в Тамбовской области — два.

В России за сутки выявили 2 754 случая COVID-19, госпитализирован 441 человек, выздоровели 2 990 человек, умер 41 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 829 736 случаев COVID-19, выздоровели 21 248 549 человек, умер 394 121 человек.
138
#коронавирус

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