Отделение Социального фонда одобрило более 1,5 тысячи выплат единых пособий

Всего в отделение Социального фонда уже поступило 6 625 заявлений.

В региональном отделении фонда Социального страхования с 3 января начали рассмотрение заявлений на получение единого пособия. На данный момент одобрили выплаты на 1 673 ребенка до 17 лет, а также для 50 беременных женщин. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия выплаты семьи получат в течение этой недели. Всего на данный момент в Фонд поступило 6 625 заявлений на новую выплату. Их начали принимать с 28 декабря на портале госуслуг.



Помимо этого, за первые дни января в отделении Социального фонда по Липецкой области одобрили выплаты на 136 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи — в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Фонда



Напомним, новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.