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Ученые считают, что домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев
Так считают исследователи Мичиганского университета.
Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев.
Они проанализировали данные национального опроса, в ходе которого, помимо прочего, 20 тыс. добровольцев старше 50 лет сообщили, есть ли у них домашние животные. Как выяснилось, у людей старше 65 лет, державших питомцев свыше 5 лет, краткосрочная и долгосрочная память на слова были намного лучше, чем у сверстников без питомцев. Среди более молодых участников, но значимых различий не наблюдалось.
После 65 лет обычно возникают первые симптомы болезни Альцгеймера, - подчеркнули исследователи. Возможно, наличие животного заставляет человека больше двигаться, что влияет в том числе и на здоровье мозга. Кроме того, животные помогают бороться со стрессом и одиночеством, а также могут приносить в дом новые бактерии — в том числе и полезные для микробиоты хозяина.
Но не исключена и обратная связь — люди с лучшими когнитивными способностями чаще заводят домашних животных. Поэтому предположения ученых еще предстоит проверить, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на статью в иностранном научном журнале.
Они проанализировали данные национального опроса, в ходе которого, помимо прочего, 20 тыс. добровольцев старше 50 лет сообщили, есть ли у них домашние животные. Как выяснилось, у людей старше 65 лет, державших питомцев свыше 5 лет, краткосрочная и долгосрочная память на слова были намного лучше, чем у сверстников без питомцев. Среди более молодых участников, но значимых различий не наблюдалось.
После 65 лет обычно возникают первые симптомы болезни Альцгеймера, - подчеркнули исследователи. Возможно, наличие животного заставляет человека больше двигаться, что влияет в том числе и на здоровье мозга. Кроме того, животные помогают бороться со стрессом и одиночеством, а также могут приносить в дом новые бактерии — в том числе и полезные для микробиоты хозяина.
Но не исключена и обратная связь — люди с лучшими когнитивными способностями чаще заводят домашних животных. Поэтому предположения ученых еще предстоит проверить, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на статью в иностранном научном журнале.