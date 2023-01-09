В мире

сегодня, 12:39

Ученые считают, что домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев

80
#домашние животные #здоровье

Так считают исследователи Мичиганского университета.

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев.

Они проанализировали данные национального опроса, в ходе которого, помимо прочего, 20 тыс. добровольцев старше 50 лет сообщили, есть ли у них домашние животные. Как выяснилось, у людей старше 65 лет, державших питомцев свыше 5 лет, краткосрочная и долгосрочная память на слова были намного лучше, чем у сверстников без питомцев. Среди более молодых участников, но значимых различий не наблюдалось.

После 65 лет обычно возникают первые симптомы болезни Альцгеймера, - подчеркнули исследователи. Возможно, наличие животного заставляет человека больше двигаться, что влияет в том числе и на здоровье мозга. Кроме того, животные помогают бороться со стрессом и одиночеством, а также могут приносить в дом новые бактерии — в том числе и полезные для микробиоты хозяина.

Но не исключена и обратная связь — люди с лучшими когнитивными способностями чаще заводят домашних животных. Поэтому предположения ученых еще предстоит проверить, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на статью в иностранном научном журнале.
80
#домашние животные #здоровье

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые назвали помогающий быстрее восстановиться после тренировки продукт
#тренировка #продукты
Ученые назвали помогающий быстрее восстановиться после тренировки продукт

30 минут назад

В мире
Таиланд снова ужесточает ковидные ограничения для туристов
Таиланд снова ужесточает ковидные ограничения для туристов

вчера, 15:01

В мире
В ФРГ задержали двух иранцев, готовивших теракт
В ФРГ задержали двух иранцев, готовивших теракт

вчера, 14:48

В мире
Два поезда столкнулись в метро Мехико
Два поезда столкнулись в метро Мехико

07.01.2023 21:32

В мире
Французского горнолыжника Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на трассе
Французского горнолыжника Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на трассе

07.01.2023 21:26

В мире
Десять человек пострадали при обрушении крыши отеля в Турции
Десять человек пострадали при обрушении крыши отеля в Турции

07.01.2023 21:23

В мире