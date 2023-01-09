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сегодня, 11:13

Кабмин учредил стипендии за достижения в области инженерного дела

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#стипендия #инженеры

Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно.

По поручению президента РФ в 2023 году в России появится стипендия имени С. П. Королёва, которую будут назначать студентам и аспирантам за значительные достижения в области инженерного дела, - говорится на сайте кабмина.

Постановление о её учреждении и правилах назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Отмечается, что кандидатов на получение стипендии будут выдвигать учёные советы образовательных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. В конкурсную комиссию помимо представителей министерства будут входить представители заинтересованных организаций, приглашённые эксперты, а также сами студенты и аспиранты, не являющиеся кандидатами.

Выплаты стипендий будут финансироваться в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Учредить стипендию имени С.П.Королёва для студентов, имеющих значительные достижения в области инженерного дела, Правительству поручил Президент по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года.
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#стипендия #инженеры

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