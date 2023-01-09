сегодня, 11:13
Кабмин учредил стипендии за достижения в области инженерного дела
Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно.
Постановление о её учреждении и правилах назначения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Уточняется, что стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно.
Отмечается, что кандидатов на получение стипендии будут выдвигать учёные советы образовательных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. В конкурсную комиссию помимо представителей министерства будут входить представители заинтересованных организаций, приглашённые эксперты, а также сами студенты и аспиранты, не являющиеся кандидатами.
Выплаты стипендий будут финансироваться в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".
Учредить стипендию имени С.П.Королёва для студентов, имеющих значительные достижения в области инженерного дела, Правительству поручил Президент по итогам встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года.