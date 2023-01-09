Общество

20 минут назад

По факту трёх громких ДТП возбуждены уголовные дела

294
#ДТП
По факту трёх громких ДТП возбуждены уголовные дела

Две аварии произошли 5 января.

Напомним, 5 января на 357 км автодороги «Дон М-4» 33-летний водитель автомобиля  «Фольксваген Транспортёр» не справился с управлением и врезался в стоящий «КамАЗ», за рулём которого был 21-летний водитель. Пострадали четыре пассажира «Фольксвагена». Как сообщает пресс-служба полиции, по факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264  «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В этот же день на 5-м километре автодороги  «Липецк-Доброе-Чаплыгин» 34-летний водитель автомобиля  «Форд Фокус» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем  «МАН» под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Форда», а его 20-летний пассажир погиб. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264  «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

9 ноября в Волово на улице Парковой автомобиль «Лада Приора» под управлением 35-летнего водителя сбил 63-летнего велосипедиста, которого с травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264  «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
294
#ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами
#алкоголь #отравление
1
В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами

49 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: самый тяжёлый понедельник года и как после праздников не заболеть гриппом
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: самый тяжёлый понедельник года и как после праздников не заболеть гриппом

сегодня, 07:00

Общество
В понедельник в Липецке отключат воду из-за ремонтных работ в районе Карьера
#отключение воды
3
В понедельник в Липецке отключат воду из-за ремонтных работ в районе Карьера

вчера, 20:22

Общество
Липчане наблюдали сегодня солнечный световой столб
#гало
18
Липчане наблюдали сегодня солнечный световой столб

вчера, 17:59

Общество
32-летний липчанин спас дом от пожара, но обморозил руки и ноги
#обморожения
16
32-летний липчанин спас дом от пожара, но обморозил руки и ноги

вчера, 17:21

Общество
Две переправы через реки приводят в порядок липецкие дорожники после январского паводка
#паводок #мост
4
Две переправы через реки приводят в порядок липецкие дорожники после январского паводка

вчера, 17:20

Общество