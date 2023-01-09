Общество
20 минут назад
По факту трёх громких ДТП возбуждены уголовные дела
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Две аварии произошли 5 января.
Напомним, 5 января на 357 км автодороги «Дон М-4» 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортёр» не справился с управлением и врезался в стоящий «КамАЗ», за рулём которого был 21-летний водитель. Пострадали четыре пассажира «Фольксвагена». Как сообщает пресс-служба полиции, по факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В этот же день на 5-м километре автодороги «Липецк-Доброе-Чаплыгин» 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАН» под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Форда», а его 20-летний пассажир погиб. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
9 ноября в Волово на улице Парковой автомобиль «Лада Приора» под управлением 35-летнего водителя сбил 63-летнего велосипедиста, которого с травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
В этот же день на 5-м километре автодороги «Липецк-Доброе-Чаплыгин» 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАН» под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Форда», а его 20-летний пассажир погиб. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
9 ноября в Волово на улице Парковой автомобиль «Лада Приора» под управлением 35-летнего водителя сбил 63-летнего велосипедиста, которого с травмами доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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