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14 минут назад
В столичной многоэтажке после пожара обнаружены тела 3 человек с огнестрельными ранениями
Трое человек погибли в квартире на юго-западе Москвы.
В квартире на 14-м этаже жилого дома на ул. Дмитрия Ульянова в Москве произошел пожар. По предварительной информации, после тушения пожара обнаружены тела трех человек - мужчины и двух женщин с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений, - сообщает столичная прокуратура.
По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.
Позже прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие "Вепрь-12 Молот", из которого он предположительно совершил неоднократные выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать.
Отмечается, что оружие было обнаружено на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Расследование контролируется прокуратурой Москвы.
По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.
Позже прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие "Вепрь-12 Молот", из которого он предположительно совершил неоднократные выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать.
Отмечается, что оружие было обнаружено на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Расследование контролируется прокуратурой Москвы.