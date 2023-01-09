В России

14 минут назад

В столичной многоэтажке после пожара обнаружены тела 3 человек с огнестрельными ранениями

53
#пожар #криминал

Трое человек погибли в квартире на юго-западе Москвы.

В квартире на 14-м этаже жилого дома на ул. Дмитрия Ульянова в Москве произошел пожар. По предварительной информации, после тушения пожара обнаружены тела трех человек - мужчины и двух женщин с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений, - сообщает столичная прокуратура.

По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.

Позже прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие "Вепрь-12 Молот", из которого он предположительно совершил неоднократные выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать.

Отмечается, что оружие было обнаружено на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Расследование контролируется прокуратурой Москвы.
53
#пожар #криминал

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В РФ утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года
#национальная стратегия #женщины
В РФ утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года

54 минуты назад

В России
В Воронеже машины вмёрзли в канализационные стоки после потопа
В Воронеже машины вмёрзли в канализационные стоки после потопа

вчера, 15:12

В России
18-летняя москвичка госпитализирована после неудачной игры в русскую рулетку
18-летняя москвичка госпитализирована после неудачной игры в русскую рулетку

вчера, 14:53

В России
Взрыв прогремел в Тюмени в частном автосервисе
Взрыв прогремел в Тюмени в частном автосервисе

вчера, 14:43

В России
В Хасавюрте произошел взрыв газа в пятиэтажке
В Хасавюрте произошел взрыв газа в пятиэтажке

вчера, 14:37

В России
В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета
В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета

вчера, 13:29

В России