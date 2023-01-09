В России

53 минуты назад

В РФ утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года

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#национальная стратегия #женщины

Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ в ближайшее время разработает план реализации утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, - говорится на сайте кабмина.

Российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей, - отмечают авторы стратегии. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остаётся ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся на заметном уровне – 28%.

Отмечается, что решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счёт формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, а также вовлечения девушек в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства.

Уточняется, что стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План её реализации будет разработан в ближайшее время.

Подчеркивается, что стратегия была утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого заканчивался в 2022 году.
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#национальная стратегия #женщины

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