В России
53 минуты назад
В РФ утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года
Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство РФ в ближайшее время разработает план реализации утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным Национальной стратегии действий в интересах женщин.
Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, - говорится на сайте кабмина.
Российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей, - отмечают авторы стратегии. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остаётся ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся на заметном уровне – 28%.
Отмечается, что решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счёт формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, а также вовлечения девушек в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства.
Уточняется, что стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План её реализации будет разработан в ближайшее время.
Подчеркивается, что стратегия была утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого заканчивался в 2022 году.
Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, - говорится на сайте кабмина.
Российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей, - отмечают авторы стратегии. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остаётся ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. В итоге, при высоком уровне образования и занятости, разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся на заметном уровне – 28%.
Отмечается, что решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счёт формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, а также вовлечения девушек в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства.
Уточняется, что стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План её реализации будет разработан в ближайшее время.
Подчеркивается, что стратегия была утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого заканчивался в 2022 году.