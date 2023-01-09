Происшествия
сегодня, 09:32
На улице Папина горел автобус
У автобуса заклинило тормозные колодки.
Утром 9 января в Липецке у перекрестка улиц Папина и Юных Натуралистов горел автобус «МАЗ».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на заднем колесе автобуса заклинило тормозные колодки, в результате чего началось возгорание.
- Горело колесо. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В момент происшествия автобус был без пассажиров, - рассказали в ведомстве.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на заднем колесе автобуса заклинило тормозные колодки, в результате чего началось возгорание.
- Горело колесо. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В момент происшествия автобус был без пассажиров, - рассказали в ведомстве.
А что
Лунтик