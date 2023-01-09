На улице Папина горел автобус

У автобуса заклинило тормозные колодки.

Утром 9 января в Липецке у перекрестка улиц Папина и Юных Натуралистов горел автобус «МАЗ».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на заднем колесе автобуса заклинило тормозные колодки, в результате чего началось возгорание.- Горело колесо. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В момент происшествия автобус был без пассажиров, - рассказали в ведомстве.