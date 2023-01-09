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На улице Папина горел автобус

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#МЧС #пожар
На улице Папина горел автобус

У автобуса заклинило тормозные колодки.

Утром 9 января в Липецке у перекрестка улиц Папина и Юных Натуралистов горел автобус «МАЗ».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на заднем колесе автобуса заклинило тормозные колодки, в результате чего началось возгорание.

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- Горело колесо. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В момент происшествия автобус был без пассажиров, - рассказали в ведомстве.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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