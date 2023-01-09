Расследовано дело о кражах из подъездов: на счету обвиняемого 11 велосипедов и самокат

Отдел по расследованию преступлений следственного управления УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела о кражах из подъездов. По данным следствия, этой весной 25-летний житель Грязинского района украл из липецких многоэтажек 11 велосипедов и самокат.







Жителю Грязинского района предъявлено обвинение в девяти кражах, совершенных с марта по май.



«Проникая в подъезды многоквартирных жилых домов, злоумышленник совершал хищения велосипедов. Всего на его счету совершение краж 11 велосипедов и одного самоката на общую сумму свыше 200 тысяч рублей», - сообщает обстоятельства дела пресс-служба областного управления МВД.



Как выяснили полицейские, часть украденного обвиняемый успел продать. Остальные велосипеды полицейские изъяли у обвиняемого и вернули владельцам.



Многоэпизодное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

