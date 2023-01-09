Происшествия

45 минут назад

Расследовано дело о кражах из подъездов: на счету обвиняемого 11 велосипедов и самокат

265
#кража
Расследовано дело о кражах из подъездов: на счету обвиняемого 11 велосипедов и самокат

Отдел по расследованию преступлений следственного управления УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела о кражах из подъездов. По данным следствия, этой весной 25-летний житель Грязинского района украл из липецких многоэтажек 11 велосипедов и самокат.


Жителю Грязинского района предъявлено обвинение в девяти кражах, совершенных с марта по май. 

«Проникая в подъезды многоквартирных жилых домов, злоумышленник совершал хищения велосипедов. Всего на его счету совершение краж 11 велосипедов и одного самоката на общую сумму свыше 200 тысяч рублей», - сообщает обстоятельства дела пресс-служба областного управления МВД.

Как выяснили полицейские, часть украденного обвиняемый успел продать. Остальные велосипеды полицейские изъяли у обвиняемого и вернули владельцам. 

Многоэпизодное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
265
#кража

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ДТП под Липецком пострадала женщина
#ДТП
4
В ДТП под Липецком пострадала женщина

вчера, 21:01

Происшествия
В Липецке «Нива» после столкновения с иномаркой улетела в сугробы на обочине
#авария #ДТП
20
В Липецке «Нива» после столкновения с иномаркой улетела в сугробы на обочине

вчера, 17:06

Происшествия
Мужчину изрезали ножом во время рождественского застолья
#поножовщина
25
Мужчину изрезали ножом во время рождественского застолья

вчера, 12:55

Происшествия
Во время пожара в Липецкой области погиб 51-летний мужчина
#пожар #труп
2
Во время пожара в Липецкой области погиб 51-летний мужчина

вчера, 10:58

Происшествия
Авария возле Данкова: никто не погиб, но пострадали пятеро, в том числе 3-летняя девочка
#Авария
22
Авария возле Данкова: никто не погиб, но пострадали пятеро, в том числе 3-летняя девочка

07.01.2023 20:28

Происшествия
Жители Задонска попарятся не скоро – общественная баня сгорела
#Пожар #баня
10
Жители Задонска попарятся не скоро – общественная баня сгорела

07.01.2023 18:30

Происшествия