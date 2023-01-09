Сегодня в Липецке: самый тяжёлый понедельник года и как после праздников не заболеть гриппом

Вот и начались трудовые будни-2023. Рассказываем все самое главное про первый рабочий день года.

Зима, липчанин торжествует

Будет и снежно, и морозно. Температуру на улице днём обещают от 11 до 16 градусов мороза. Ветер довольно умеренный – 5-10 метров в секунду, поэтому холод будет ощущаться не так сильно. Словом, настоящий зимний денёк. Снег обещают местами и небольшой.







Пробки

Какой же понедельник без них, тем более, если это начало целого года? Проблемные места Липецка давно известны – улицы Гагарина, Московская, Циолковского. Немало заторов на проспекте Победы. Лучше перед выездом всё-таки заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы по возможности объехать заторы.

Самый тяжёлый день года

Первый рабочий понедельник в Липецке получается совсем не светским. У работников культуры сегодня законный выходной в отличие от обычных граждан – им и так пришлось развлекать нас на новогодних каникулах. Понедельник – выходной и в театрах, выставочных залах, библиотеках. Забавно выглядит культурная афиша на популярном ресурсе «Город зовёт», где в Липецке после 8 января сразу наступает 10-е.

А 9 января, граждане, за работу – давно ведь не виделись с коллегами, с прошлого года не общались с любимым начальством. Трудиться, только трудиться.

Кошмары про работу чаще снятся девушкам

Кстати, о любимой работе. Сервис по её поиску SuperJob провел любопытное исследование. Оказывается, свою работу в кошмарных снах видят аж 40 процентов жителей Липецкой области. Причём чаще всего страдают женщины – то ли они более впечатлительные, то ли феминизм ещё победил не повсеместно. Кошмарами во снах, связанными с работой, мучаются 53 процента опрошенных дам.







А ещё такие сны зависят от зарплаты. Среди страдающих 47 процентов получают меньше 30 тысяч рублей – их посещают чёрные сновидения, а 42 процента зарабатывают 80 тысяч и больше, но у них сны более приятные. Как выразился один из опрошенных: «Мне снятся по ночам наличные крупными купюрами».

Шахматы

Сегодня в спортивной школе №4 (бывший «Шахматный клуб») стартует первенство Липецка по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений. Так что если у вас умный ребёнок, есть возможность отличиться за 64-клеточной доской. Соревнования школьников продлятся до 13 января, когда будут подведены итоги.







Как и рыбку поймать, и под лёд не провалиться

Пока сами работаем, давайте подумаем о тех, кому сейчас тяжело – например, о рыбаках. Они сейчас одни с удочками, на морозе. А между тем ещё недавно в Липецке царила плюсовая температура, лёд на реках только начал набирать толщину.



Фото lip-go.ru

Поэтому для любителей рыбной ловли напоминаем главные правила:

- Не выходить на лёд толщиной менее 7 см;

- Не собираться рядом большими группами;

- Не бурить в одном месте слишком много лунок;

- Не проверять лёд на прочность, прыгая по его поверхности;

- Не ловить у промоин, как бы хорошо не клевало;

- Думать в первую очередь о безопасности, а уже потом о рыбалке;

- Не выходить на лёд в нетрезвом виде.

Ни хвоста вам и не чешуи!

Как не заболеть гриппом и быстро вылечить ребёнка



Зимой нас атакует коварный вирус, шансы на успех у него повышаются, когда наш организм испытывает стресс, например, в связи с окончанием приятных новогодних каникул.

Профессор научно-исследовательского медицинского университета им. Н. Пирогова Елена Кешишян дала несколько советов высказалась по этому поводу. В принципе, советы хорошо известные – избегайте слишком людных мест, делайте дома влажную уборку, чаще гуляйте на свежем воздухе, а после прогулок тщательно вымойте руки и лицо.



Профессор разоблачила несколько мифов о гриппе:

- Обработка носа оксолиновой мазью, виферон гелем и другими препаратами на основе интерферона – не лишняя мера, но не панацея;

- Промывать нос нудно осторожно, особенно детям. Если нос уже заложен или начался отёк, то промывание ничего не даст;

- Маленьким детям нельзя долго носить медицинские маски. Через нее ребенку сложно дышать. Малышам до трех лет длительное ношение маски и вовсе противопоказано — они могут не осознать, что у них возникла гипоксия.







Как вылечить заболевшего ребёнка и когда вернуть его в детский сад?

- Для борьбы с вирусом нужны обильное питье и дробное кормление. А жаропонижающие средства следует давать, если температура поднимается выше 38,5 градуса;

- Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Это всё, что нужно организму, чтобы справиться с вирусной инфекцией. Чем меньше вы лечите ребенка, тем быстрее наступит выздоровление;

- Когда малыш пойдет на поправку, гуляйте с ним на свежем воздухе. Когда температура становится ниже 37,5 градуса, нужно выходить на улицу. Воздух поможет окончательно побороть вирус, а иммунная защита вашего ребенка станет только крепче;

- Обязательно наблюдайтесь у врача;

- Лучше всего возвращаться в детский коллектив именно в период, когда ребёнок выздоравливает: хорошо себя чувствует, но испытывает остаточные симптомы заболевания. Вирус спустя три-пять дней болезни уже не активен, ребенок не заразен для окружающих. А его иммунная система на пике, важно приспособилась к естественным условиям. Только тогда у малыша сформируется здоровый иммунитет.

Желаем вам удачного трудового дня, а далее – успешных трудовой недели и года. Но не следует забывать о новостях. В потоке событий как всегда надежным компасом станет GOROD48: с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!