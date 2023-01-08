В ДТП под Липецком пострадала женщина

В районе Боринского столкнулись три автомобиля

Сегодня на автодороге «Липецк – Хлевное», неподалеку от села Боринское Липецкого района произошло столкновение трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 45-летняя водитель «Лады Калины» при перестроении не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с «Лада Веста» под управлением 68-летнего мужчины. Столкнувшись, две «Лады» задели едущий мимо автомобиль «Хонда». Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадала 45-летняя женщина, водитель «Лады Калины», которую госпитализировали.