Происшествия

сегодня, 21:01

В ДТП под Липецком пострадала женщина

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#ДТП
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В ДТП под Липецком пострадала женщина

В районе Боринского столкнулись три автомобиля

Сегодня на автодороге «Липецк – Хлевное», неподалеку от села Боринское Липецкого района произошло столкновение трех автомобилей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 45-летняя водитель «Лады Калины» при перестроении не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с «Лада Веста» под управлением 68-летнего мужчины. Столкнувшись, две «Лады» задели едущий мимо автомобиль «Хонда». Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадала 45-летняя женщина, водитель «Лады Калины», которую госпитализировали.
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#ДТП
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Комментарии (2)

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Австрия

33 секунды назад
Да чтож такое каждый день бьются на этих автомобилях. Само уничтожаются что ли?
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Хаджа Насредин

сегодня, 21:34
Да после новой дороги черт ноги сломает.. Яма на яме.
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