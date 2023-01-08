Общество

42 минуты назад

В понедельник в Липецке отключат воду из-за ремонтных работ в районе Карьера

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#отключение воды #
В понедельник в Липецке отключат воду из-за ремонтных работ в районе Карьера

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ряде липецких улиц отключат холодную воду 9 января

С 10:00 до 20:00 в понедельник 9 января ограничит подачу холодной воды о адресам: ул. Гагарина, 70; ул. Шевченко, 1, 4, 5, 7, 20, 24; ул. Вавилова, 2, 4, 12; ул. Новокарьерная, 21; ул. Тельмана, 11, 19, 88; частный сектор: ул. Тельмана, ул. Кротевича, ул. Урицкого, ул. Новокарьерная, ул. Шевченко, ул. Вавилова, пр. Шишкина.

Подвоз воды будет организован к дому №2 по улице Вавилова.
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#отключение воды #

Комментарии (1)

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Вася

23 минуты назад
А на Мичурина кто чистить будет?
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