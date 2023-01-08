Две переправы через реки приводят в порядок липецкие дорожники после январского паводка

Мост через Снову и Дон в Задонском районе восстанавливают после зимнего паводка

Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, сегодня, несмотря на мороз, специалисты восстанавливают две мостовые переправы на реках, в которых в новогоднюю оттепель поднялся уровень воды.



Дорожники приводят в порядок мост через реку Снова, и Дон в Задонском районе.



Мост на Снове уже восстановили.



- На очереди - Замятинский понтонный мост. Вода в Дону спала, надо досыпать смытый щебень и убрать лед на подходах, а затем попытаться вернуть конструкцию в исходное положение в замерзающем русле, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Фото: ТГ-канал Управления дорог и транспорта Липецкой области



