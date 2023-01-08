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сегодня, 15:12

В Воронеже машины вмёрзли в канализационные стоки после потопа

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В Новогодние каникулы снова прорвало канализацию в Воронеже на улице Шишкова. Да так, что льющиеся рекой фекальные воды замерзли на морозе, а вместе с ними в ледяной плен попали припаркованные автомобили горожан, сообщает Комсомольская Правда.

"Теперь до оттепели ждать или долбить лед, рискуя повредить колеса", — пожаловался на непростую ситуацию один из пользователей.

Фекальные потопы терзали жителей улицы Шишкова шесть лет. В конце декабря 2022 года канализационную насосную станцию всё же реконструировали – на это ушло два года.
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