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В Воронеже машины вмёрзли в канализационные стоки после потопа
В Новогодние каникулы снова прорвало канализацию в Воронеже на улице Шишкова. Да так, что льющиеся рекой фекальные воды замерзли на морозе, а вместе с ними в ледяной плен попали припаркованные автомобили горожан, сообщает Комсомольская Правда.
"Теперь до оттепели ждать или долбить лед, рискуя повредить колеса", — пожаловался на непростую ситуацию один из пользователей.
Фекальные потопы терзали жителей улицы Шишкова шесть лет. В конце декабря 2022 года канализационную насосную станцию всё же реконструировали – на это ушло два года.
"Теперь до оттепели ждать или долбить лед, рискуя повредить колеса", — пожаловался на непростую ситуацию один из пользователей.
Фекальные потопы терзали жителей улицы Шишкова шесть лет. В конце декабря 2022 года канализационную насосную станцию всё же реконструировали – на это ушло два года.