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сегодня, 15:01

Таиланд снова ужесточает ковидные ограничения для туристов

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В Таиланде будут требовать при пересечении границы предъявления документа о полном курсе вакцинации от коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Такие требования начнут действовать в отношении пассажиров, прибывающих на рейсах с 01:00 ночи понедельника, 9 января, по местному времени. Меры будут действовать как минимум до конца января. Сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на рейс.

Меры действуют для туристов старше 18 лет. Подойдут также справка о перенесенном коронавирусе или справка о противопоказаниях к вакцинации. Если ничего этого нет, пассажиры могут вернуть билеты, изменить дату вылета или направление, сообщает авиакомпания.
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