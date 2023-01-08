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сегодня, 15:01
Таиланд снова ужесточает ковидные ограничения для туристов
В Таиланде будут требовать при пересечении границы предъявления документа о полном курсе вакцинации от коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.
Такие требования начнут действовать в отношении пассажиров, прибывающих на рейсах с 01:00 ночи понедельника, 9 января, по местному времени. Меры будут действовать как минимум до конца января. Сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на рейс.
Меры действуют для туристов старше 18 лет. Подойдут также справка о перенесенном коронавирусе или справка о противопоказаниях к вакцинации. Если ничего этого нет, пассажиры могут вернуть билеты, изменить дату вылета или направление, сообщает авиакомпания.
Такие требования начнут действовать в отношении пассажиров, прибывающих на рейсах с 01:00 ночи понедельника, 9 января, по местному времени. Меры будут действовать как минимум до конца января. Сертификат будет необходимо предъявлять перед посадкой на рейс.
Меры действуют для туристов старше 18 лет. Подойдут также справка о перенесенном коронавирусе или справка о противопоказаниях к вакцинации. Если ничего этого нет, пассажиры могут вернуть билеты, изменить дату вылета или направление, сообщает авиакомпания.