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18-летняя москвичка госпитализирована после неудачной игры в русскую рулетку

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Жительница Москвы попала в больницу с травмами головы после игры в русскую рулетку с отцовским револьвером.

Сообщается, что 18-летняя девушка выпивала, нашла у отца револьвер и решила испытать удачу, зарядив оружие одним патроном и прокрутив барабан, передает Lenta.ru.

Пуля задела ее висок по касательной, врачи диагностировали у нее перелом лобной области, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас она проходит лечение и находится в стабильном состоянии.
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