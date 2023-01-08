В России
сегодня, 14:53
18-летняя москвичка госпитализирована после неудачной игры в русскую рулетку
Жительница Москвы попала в больницу с травмами головы после игры в русскую рулетку с отцовским револьвером.
Сообщается, что 18-летняя девушка выпивала, нашла у отца револьвер и решила испытать удачу, зарядив оружие одним патроном и прокрутив барабан, передает Lenta.ru.
Пуля задела ее висок по касательной, врачи диагностировали у нее перелом лобной области, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас она проходит лечение и находится в стабильном состоянии.
Сообщается, что 18-летняя девушка выпивала, нашла у отца револьвер и решила испытать удачу, зарядив оружие одним патроном и прокрутив барабан, передает Lenta.ru.
Пуля задела ее висок по касательной, врачи диагностировали у нее перелом лобной области, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Сейчас она проходит лечение и находится в стабильном состоянии.