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В ФРГ задержали двух иранцев, готовивших теракт

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Двух человек задержали в немецком городе Кастроп-Рауксель на западе ФРГ по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ – цианида и рицина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Дюссельдорфа.

Главный фигурант дела - 32-летний гражданин Ирана - приобрел цианид и рицин. Об этом стало известно полиции, после чего в доме у подозреваемого был проведен обыск, химикаты были изъяты и отданы на экспертизу специалистам. Также по подозрению в соучастии был арестован брат предполагаемого организатора теракта.

Правоохранители прошедшей ночью обыскали в Кастроп-Раукселе жилые помещения задержанного гражданина Ирана. Район проведения операции оцепили, а на месте работали полиция, пожарные и спасатели. При этом некоторые участники операции носили защитные спецкостюмы.

Отравляющие вещества вынесли в контейнерах для дальнейшего изучения. Правоохранителей консультировали на месте специалисты Института имени Роберта Коха, который специализируется на биомедицинских исследованиях. Делом занимается центральное управление по борьбе с терроризмом при генпрокуратуре Дюссельдорфа.
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