В России
11 минут назад
Взрыв прогремел в Тюмени в частном автосервисе
Пожар произошел в здании автосервиса в Тюмени, здание сильно повреждено. Причиной возгорания мог стать взрыв баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в находящемся в помещении автомобиле. Одноэтажное здание автосервиса на улице Буровиков получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Повреждены также и автомобили, ожидавшие ремонта. Всего на место вызова от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы основной техники.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в находящемся в помещении автомобиле. Одноэтажное здание автосервиса на улице Буровиков получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Повреждены также и автомобили, ожидавшие ремонта. Всего на место вызова от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы основной техники.