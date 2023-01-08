В России

11 минут назад

Взрыв прогремел в Тюмени в частном автосервисе

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Пожар произошел в здании автосервиса в Тюмени, здание сильно повреждено. Причиной возгорания мог стать взрыв баллона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, причиной происшествия могла послужить разгерметизация газобаллонного оборудования в находящемся в помещении автомобиле. Одноэтажное здание автосервиса на улице Буровиков получило сильные повреждения, частично пострадали окна пяти стоящих рядом частных домов.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Повреждены также и автомобили, ожидавшие ремонта. Всего на место вызова от МЧС России привлекались 16 человек и четыре единицы основной техники.
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