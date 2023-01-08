В России

18 минут назад

В Хасавюрте произошел взрыв газа в пятиэтажке

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Взрыв газа произошел в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрте. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону, передает Коммерсант.

Взрыв газовоздушной смеси прогремел в жилой шестиэтажке на улице Датуева. Взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадали жильцы квартиры на первом этаже, где располагался эпицентр взрыва.

 На месте взрыва начался небольшой пожар, его удалось быстро потушить. Из здания эвакуированы 19 человек. Взрыв перевернул припаркованную возле дома машину. МЧС утверждает, что «имеются незначительные разрушения, выбиты стекла».
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