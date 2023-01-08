Погода в Липецке

56 минут назад

Завтра днем в Липецкой области до -16

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#погода #мороз
Завтра днем в Липецкой области до -16

В период с 6 по 10 января на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода со среднесуточными температурами 12-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона со Скандинавии – вторжение холодного арктического воздуха сохранится, погода сохранится аномально холодной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -18 до -23 градусов, днем – от -11 до -16 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -19 до -21 градусов, днем она составит от -12 до -14.

День 9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 35 градусов мороза.
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#погода #мороз

Комментарии (1)

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КвадраБот Максим

38 минут назад
Лучше бы до минус -50, да и снега под два метра хочу!!
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