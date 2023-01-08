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В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета
Самолет авиакомпании «Победа», который врезался в сугроб и не смог вылететь из Перми в Москву, перед этим «слетел» с полосы из-за гололеда.Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 8 января в 07:20. По данным аэропорта, Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета находилось 183 пассажира и члены экипажа. Уточняется, что сам самолет не получил повреждений.
На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. Причины произошедшего устанавливаются.
Инцидент произошел 8 января в 07:20. По данным аэропорта, Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета находилось 183 пассажира и члены экипажа. Уточняется, что сам самолет не получил повреждений.
На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. Причины произошедшего устанавливаются.