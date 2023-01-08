С вечера воскресенья и до утра понедельника отключат воду на нескольких липецких улицах

В Липецке грядет большое отключение воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по заявке подрядной организации на сетях водоотведения на улице Волгоградская, 11

Как сообщили в «РВК-Липецк», холодное водоснабжение будет отключено сегодня с 22.00 до 6 часов утра понедельника 9 января по следующим адресам: ул. Волгоградская, 8, 7, 5, 1, 7а, 3, 2а, 2, 4, 10, 12, 11, 8а, 14, 14а, 8/1, 15, 36а, 38а, 46а, 31, 31а, ст 31а, 48; ул. Ильича, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18; ул. 3 сентября, 4, ст 2, 4, 5, 6; ул. Краснозаводская, 8а, 8, 7, 6; ул. Ленинградская, ст1а, 1а, 4а, 8, 6, 2, 10, 10а, 8а, 6а, 6а/1, 1б, 1б/2, 6/2, 12; ул. Жуковского, 4; ул. Коммунистическая, 13, 17, 21, 22а, 23, 8а, 8/2, 27, 29; Театральный переулок, 1а; частный сектор: ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Седова, ул. Волгоградская, ул. Красина, ул. Воронежская, ул. 2-я Воронежская, ул. Песчаная, ул. Ватутина, пер. Театральный, пер 2-й Театральный, пер. Лесной, пер. 2-й Лесной, пер. Садовый, пер. 2-й Садовый, пер. Моторный, пер. 2-й Моторный, пер. Линейный, ул. Краснодонская, ул. Кошевого, ул. Севастопольская, ул. Матросова, Докучаева, ул. Спортивная, ул. Украинская, ул. Социалистическая, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Лобачевского, ул. Ковалевской, ул. Спартака, ул. Ильича ул. Зеленая, ул. Панфилова, ул. Целинная.