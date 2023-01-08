Общество
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Считавшийся пропавшим без вести липчанин был расстрелян за побег из концлагеря в Норвегии
Волонтеры из Норвегии «вытащили на свет» историю солдата из Липецкой области, считавшегося пропавшим без вести с 1942 года
В конце декабря прошлого года норвежские и российские волонтеры объявили о поисках в России родственников Николая Ивановича Куликова, уроженца села Кобяково Данковского района ныне Липецкой области, пропавшего без вести в 1941 году.
На сайте «Бессмертный полк» сообщается, что Николай Иванович Куликов, старший сын в семье (ещё был брат Иван Иванович и сестра Анна Ивановна), уехал в Москву на заработки, чтобы помогать семье. В столице он работал водителем – «возил начальников», говорится на сайте. Из Москвы он и ушел на фронт в 1941 году.
Его младший брат, Иван Иванович Кулешов служил в армии с 1938 года, демобилизоваться не успел и с началом войны также оказался на фронте.
Оба брата пропали без вести в 1942 году. Так значилось во всех картотеках и архивах.
Что произошло – выяснили поисковики из Норвегии.
Как сообщается в группе волонтеров «Советские военнопленные погибшие в Норвегии», Николай Иванович Кулешов попал в плен под Вязьмой, а в 1943 году вместе с таким же военнопленным Леонидом Краевым был направлен на строительство железной дороги на севере Норвегии, оккупированной немцами. Там оказался в концлагере, где пробыл до 1944 года.
«Летом 3 июня 1944 года Николай и Леонид работали возле пристани Лагмансвика и в 12.30 когда немецкая охрана отвлеклась они сбежали. План был - дойти до Швеции, вернуться домой и бить фашистов. Но Николай и Леонид разошлись во мнении в каком направлении им надо продвигаться к Шведской границе. Поэтому каждый пошел в своём направлении. Но 7 июня Николай Кулешов подошел очень близко к немецкому посту и был замечен. На тот момент немцы уже расстреляли Леонида Краева 4 июня, но они продолжали искать второго сбежавшего советского военнопленного.
В 13.00 7 июня 1944 года советский военнопленный Николай Кулешов был расстрелян фашистами недалеко от лагеря Мерсри.
Тело расстрелянного Николая Кулешова было привезено в лагерь Теммернесет и товарищи похоронили Николая 9 июня 1944 года», говорится в сообществе.
Как стало известно GOROD48, волонтерам удалось найти родственников Николая Кулешова в Липецке и Москве. Но и в Норвегии чтут его память.
Память о советском солдате Николае Кулешове жива, работники музея Хамерой в день гибели Николая 7 июня зажигают свечи и пишут на своей странице в интернете «Мы помним тебя Николай!», - говорится в сообщении на странице «Советские военнопленные погибшие в Норвегии».
Фото с сайта «Одноклассники»
На сайте «Бессмертный полк» сообщается, что Николай Иванович Куликов, старший сын в семье (ещё был брат Иван Иванович и сестра Анна Ивановна), уехал в Москву на заработки, чтобы помогать семье. В столице он работал водителем – «возил начальников», говорится на сайте. Из Москвы он и ушел на фронт в 1941 году.
Его младший брат, Иван Иванович Кулешов служил в армии с 1938 года, демобилизоваться не успел и с началом войны также оказался на фронте.
Оба брата пропали без вести в 1942 году. Так значилось во всех картотеках и архивах.
Что произошло – выяснили поисковики из Норвегии.
Как сообщается в группе волонтеров «Советские военнопленные погибшие в Норвегии», Николай Иванович Кулешов попал в плен под Вязьмой, а в 1943 году вместе с таким же военнопленным Леонидом Краевым был направлен на строительство железной дороги на севере Норвегии, оккупированной немцами. Там оказался в концлагере, где пробыл до 1944 года.
«Летом 3 июня 1944 года Николай и Леонид работали возле пристани Лагмансвика и в 12.30 когда немецкая охрана отвлеклась они сбежали. План был - дойти до Швеции, вернуться домой и бить фашистов. Но Николай и Леонид разошлись во мнении в каком направлении им надо продвигаться к Шведской границе. Поэтому каждый пошел в своём направлении. Но 7 июня Николай Кулешов подошел очень близко к немецкому посту и был замечен. На тот момент немцы уже расстреляли Леонида Краева 4 июня, но они продолжали искать второго сбежавшего советского военнопленного.
В 13.00 7 июня 1944 года советский военнопленный Николай Кулешов был расстрелян фашистами недалеко от лагеря Мерсри.
Тело расстрелянного Николая Кулешова было привезено в лагерь Теммернесет и товарищи похоронили Николая 9 июня 1944 года», говорится в сообществе.
Как стало известно GOROD48, волонтерам удалось найти родственников Николая Кулешова в Липецке и Москве. Но и в Норвегии чтут его память.
Память о советском солдате Николае Кулешове жива, работники музея Хамерой в день гибели Николая 7 июня зажигают свечи и пишут на своей странице в интернете «Мы помним тебя Николай!», - говорится в сообщении на странице «Советские военнопленные погибшие в Норвегии».
Фото с сайта «Одноклассники»
Ник
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