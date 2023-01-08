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Считавшийся пропавшим без вести липчанин был расстрелян за побег из концлагеря в Норвегии

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#плен #великая отечественная война #концлагерь
Считавшийся пропавшим без вести липчанин был расстрелян за побег из концлагеря в Норвегии

Волонтеры из Норвегии «вытащили на свет» историю солдата из Липецкой области, считавшегося пропавшим без вести с 1942 года

В конце декабря прошлого года норвежские и российские волонтеры объявили о поисках в России родственников Николая Ивановича Куликова, уроженца села Кобяково Данковского района ныне Липецкой области, пропавшего без вести в 1941 году.

На сайте «Бессмертный полк» сообщается, что Николай Иванович Куликов, старший сын в семье (ещё был брат Иван Иванович и сестра Анна Ивановна), уехал в Москву на заработки, чтобы помогать семье. В столице он работал водителем – «возил начальников», говорится на сайте. Из Москвы он и ушел на фронт в 1941 году.

Его младший брат, Иван Иванович Кулешов служил в армии с 1938 года, демобилизоваться не успел и с началом войны также оказался на фронте.

Оба брата пропали без вести в 1942 году. Так значилось во всех картотеках и архивах.

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Что произошло – выяснили поисковики из Норвегии.

Как сообщается в группе волонтеров «Советские военнопленные погибшие в Норвегии», Николай Иванович Кулешов попал в плен под Вязьмой, а в 1943 году вместе с таким же военнопленным Леонидом Краевым был направлен на строительство железной дороги на севере Норвегии, оккупированной немцами. Там оказался в концлагере, где пробыл до 1944 года.

«Летом 3 июня 1944 года Николай и Леонид работали возле пристани Лагмансвика и в 12.30 когда немецкая охрана отвлеклась они сбежали. План был - дойти до Швеции, вернуться домой и бить фашистов. Но Николай и Леонид разошлись во мнении в каком направлении им надо продвигаться к Шведской границе. Поэтому каждый пошел в своём направлении. Но 7 июня Николай Кулешов подошел очень близко к немецкому посту и был замечен. На тот момент немцы уже расстреляли Леонида Краева 4 июня, но они продолжали искать второго сбежавшего советского военнопленного.

В 13.00 7 июня 1944 года советский военнопленный Николай Кулешов был расстрелян фашистами недалеко от лагеря Мерсри.

Тело расстрелянного Николая Кулешова было привезено в лагерь Теммернесет и товарищи похоронили Николая 9 июня 1944 года», говорится в сообществе.

Как стало известно GOROD48, волонтерам удалось найти родственников Николая Кулешова в Липецке и Москве. Но и в Норвегии чтут его память.

Память о советском солдате Николае Кулешове жива, работники музея Хамерой в день гибели Николая 7 июня зажигают свечи и пишут на своей странице в интернете «Мы помним тебя Николай!», - говорится в сообщении на странице «Советские военнопленные погибшие в Норвегии».

Фото с сайта  «Одноклассники»

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#плен #великая отечественная война #концлагерь

Комментарии (2)

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Ник

19 минут назад
Так он Куликов или Кулешов
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Да уж

35 минут назад
В Норвегии помнят,а у нас как всегда.
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