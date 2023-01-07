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33 минуты назад
Два поезда столкнулись в метро Мехико
В метро столицы Мексики Мехико столкнулись два поезда. Об этом сообщила мэр города Клаудия Шейнбаум, передает Лента.ру.
"На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - написала мэр Клаудия Шейнбаум.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, в результате столкновения составов один человек погиб. В больницы города с различными травмами также были доставлены 10 пострадавших, еще четырех человек спасатели пытаются высвободить из деформированных вагонов.
"На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Главы МВД, министерства гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена направляются на место происшествия", - написала мэр Клаудия Шейнбаум.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, в результате столкновения составов один человек погиб. В больницы города с различными травмами также были доставлены 10 пострадавших, еще четырех человек спасатели пытаются высвободить из деформированных вагонов.