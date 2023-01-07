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40 минут назад

Французского горнолыжника Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на трассе

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Бронзовый призер Олимпийских игр, горнолыжник Мюффа-Жанде получил травму головы на этапе Кубка мира, сообщает РИА Новости.

Ицидент произошел во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене. Спортсмен зацепился лыжами за ворота при прохождении дистанции, упал и врезался в защитную сетку. Около 15 минут медики оказывали ему помощь на месте, затем Мюффа-Жанде на вертолете доставили в больницу. Француз получил травму головы, а также несколько порезов на руках и лице. Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мюффа-Жанде — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года. Также в его активе есть одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых медалей этапов Кубка мира.
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