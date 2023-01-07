В России
53 минуты назад
В Барнауле алабай загрыз хозяйку
В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
Инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Собака породы алабай набросилась на 58-летнюю хозяйку и искусала ее до смерти. У женщины зафиксировали множественные укусы, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
По словам Рязанцевой, собаку нейтрализовали. Дело взяла на контроль краевая прокуратура, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Собака породы алабай набросилась на 58-летнюю хозяйку и искусала ее до смерти. У женщины зафиксировали множественные укусы, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
По словам Рязанцевой, собаку нейтрализовали. Дело взяла на контроль краевая прокуратура, передает РИА Новости.