В России

53 минуты назад

В Барнауле алабай загрыз хозяйку

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В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Собака породы алабай набросилась на 58-летнюю хозяйку и искусала ее до смерти. У женщины зафиксировали множественные укусы, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По словам Рязанцевой, собаку нейтрализовали. Дело взяла на контроль краевая прокуратура, передает РИА Новости.

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