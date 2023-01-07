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58 минут назад
Три человека погибли при аварии на Ванкорском месторождении на Таймыре
Трое рабочих погибли и еще четверо пострадали в результате аварии на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре.
Авария произошла 31 декабря во время проведения пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода. Произошла его разгерметизация, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные службы региона.
Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. У троих других пострадавших незначительные травмы.
В прокуратуре региона подтвердили факт аварии и сообщили, что на место вылетал прокурор и следственная группа. В отношении подрядной организации организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Авария произошла 31 декабря во время проведения пневмоиспытаний внутрипромыслового трубопровода. Произошла его разгерметизация, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные службы региона.
Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. У троих других пострадавших незначительные травмы.
В прокуратуре региона подтвердили факт аварии и сообщили, что на место вылетал прокурор и следственная группа. В отношении подрядной организации организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.