В России
сегодня, 21:02
В Москве подростка затянуло механизмами эскалатора
В одну из московских больниц экстренно доставили 11-летнего мальчика. Школьнику зажало голову при подъеме на эскалаторе одной из станций МЦД. Об этом сообщает Газета.ру.
По предварительной информации, школьник вместе с отцом ехали до «Окружной», на эскалаторе мальчик положил голову и руки на поручень, его затянуло под движущуюся навесную конструкцию лестницы. Сотрудники железнодорожной службы оперативно отреагировали на происшествие, выключили эскалатор и вызвали соответствующие службы.
Сотрудники МЧС доставали ребенка с помощью спецсредств, мальчик был госпитализирован в отделение реанимации одной из детских больниц. Врачи диагностировали у него вывих и многооскольчатый перелом челюсти, множественные ушибы головы и лица. Пострадавший находится в реанимации.
В МЖД подтвердили происшедшее, заявив, что инцидент произошел из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе.
По предварительной информации, школьник вместе с отцом ехали до «Окружной», на эскалаторе мальчик положил голову и руки на поручень, его затянуло под движущуюся навесную конструкцию лестницы. Сотрудники железнодорожной службы оперативно отреагировали на происшествие, выключили эскалатор и вызвали соответствующие службы.
Сотрудники МЧС доставали ребенка с помощью спецсредств, мальчик был госпитализирован в отделение реанимации одной из детских больниц. Врачи диагностировали у него вывих и многооскольчатый перелом челюсти, множественные ушибы головы и лица. Пострадавший находится в реанимации.
В МЖД подтвердили происшедшее, заявив, что инцидент произошел из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе.