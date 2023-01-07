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В Москве подростка затянуло механизмами эскалатора

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В одну из московских больниц экстренно доставили 11-летнего мальчика. Школьнику зажало голову при подъеме на эскалаторе одной из станций МЦД. Об этом сообщает Газета.ру.

По предварительной информации, школьник вместе с отцом ехали до «Окружной», на эскалаторе мальчик положил голову и руки на поручень, его затянуло под движущуюся навесную конструкцию лестницы. Сотрудники железнодорожной службы оперативно отреагировали на происшествие, выключили эскалатор и вызвали соответствующие службы.

Сотрудники МЧС доставали ребенка с помощью спецсредств, мальчик был госпитализирован в отделение реанимации одной из детских больниц. Врачи диагностировали у него вывих и многооскольчатый перелом челюсти, множественные ушибы головы и лица. Пострадавший находится в реанимации.

В МЖД подтвердили происшедшее, заявив, что инцидент произошел из-за несоблюдения правил поведения на эскалаторе.
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