Авария возле Данкова: никто не погиб, но пострадали пятеро, в том числе 3-летняя девочка

Обоих водителей и всех пассажиров госпитализировали.

Стали известны следующий подробности аварии на автодороге Данков-Москва между сёлами Ивановка и Берёзовка.

В ДТП обошлось без погибших, но пострадали пять человек, в том числе водитель «Лады-Калины» 1963 г.р., который предположительно не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, его пассажирка 1964 г. р.



От самого отечественного авто тоже мало что осталось



В перевернувшемся от удара «Ситроене» травмы получили водитель 1981 г.р., женщина 1957 г.р. и 3-летняя девочка. Всех пострадавших пришлось госпитализировать, включая ребёнка.





Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

