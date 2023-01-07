Происшествия

сегодня, 20:28

Авария возле Данкова: никто не погиб, но пострадали пятеро, в том числе 3-летняя девочка

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#Авария
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Авария возле Данкова: никто не погиб, но пострадали пятеро, в том числе 3-летняя девочка

Обоих водителей и всех пассажиров госпитализировали.

Стали известны следующий подробности аварии на автодороге Данков-Москва между сёлами Ивановка и Берёзовка.

В ДТП обошлось без погибших, но пострадали пять человек, в том числе водитель «Лады-Калины» 1963 г.р., который предположительно не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, его пассажирка 1964 г. р.

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От самого отечественного авто тоже мало что осталось

В перевернувшемся от удара «Ситроене» травмы получили водитель 1981 г.р., женщина 1957 г.р. и 3-летняя девочка. Всех пострадавших пришлось госпитализировать, включая ребёнка.

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Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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#Авария
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Комментарии (3)

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Ч

39 минут назад
Л Ю Д И , куда спешите ?
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Опять с ребёнком

59 минут назад
летел, как бешенный. Умные люди закончились, что ли?
ответить

indesit

сегодня, 20:55
Шо, опять?
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