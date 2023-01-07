В районе Данкова произошло ДТП, предварительно один человек погиб

Причиной стал выезд на полосу встречного движения.

Сегодня днём в Данковском районе между сёлами Ивановка и Берёзовка произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации водитель 1963 г.р. за рулём «Лады-Калины» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ситроеном Писассо», которым управлял мужчина 1981 г.р.

Удар вышел такой силы, что «Ситроен» перевернулся и лёг на собственную крышу.

В УМВД пока уточняют информацию о пострадавших, но на видео заметно одно тело, лежащее на снегу без движения.

Подробности чуть позже.