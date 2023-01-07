Происшествия

48 минут назад

В районе Данкова произошло ДТП, предварительно один человек погиб

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#ДТП #авария
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Причиной стал выезд на полосу встречного движения.

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Сегодня днём в Данковском районе между сёлами Ивановка и Берёзовка произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации водитель 1963 г.р. за рулём «Лады-Калины» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ситроеном Писассо», которым управлял мужчина 1981 г.р.

Удар вышел такой силы, что «Ситроен» перевернулся и лёг на собственную крышу.

В УМВД пока уточняют информацию о пострадавших, но на видео заметно одно тело, лежащее на снегу без движения.

Подробности чуть позже.

3 730
#ДТП #авария
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Комментарии (3)

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Зимний рыбак

15 минут назад
А почему дорога серая ото льда, а не рыжая от песка?
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Работяга

20 минут назад
Супер дорога вся кишит инновациями и современными технологиями
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Господин один сказал.

25 минут назад
Лада Калина хорошая мащина! Ну бывает и не такое!
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