48 минут назад
В районе Данкова произошло ДТП, предварительно один человек погиб
Причиной стал выезд на полосу встречного движения.
Сегодня днём в Данковском районе между сёлами Ивановка и Берёзовка произошло ДТП.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации водитель 1963 г.р. за рулём «Лады-Калины» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ситроеном Писассо», которым управлял мужчина 1981 г.р.
Удар вышел такой силы, что «Ситроен» перевернулся и лёг на собственную крышу.
В УМВД пока уточняют информацию о пострадавших, но на видео заметно одно тело, лежащее на снегу без движения.
Подробности чуть позже.
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