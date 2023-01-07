В Липецкой области безветренно и до -16

В период с 6 по 10 января на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода со среднесуточными температурами 12-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона со Скандинавии – вторжение холодного арктического воздуха сохранится, погода ожидается аномально холодной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-17 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -21 до -26 градусов, днем – от -11 до -16 градусов.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от -22 до -24 градусов, днем она составит от -13 до -15.

День 8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 34 градусов мороза.