Жители 22 микрорайона встречают Рождество без воды

Старая труба не выдержала морозов.

РВК «Липецк» сообщает об экстренном отключении холодной воды. В компании сообщили, что вынуждены перекрыть водоснабжение жителям домов №№ 2 и 5 на бульваре Есенина и на Катукова, 18. Причиной стала авария на трубопроводе. Мастерам предстоит залатать трубу диаметром 100 мм.

Подвести воду обещают к бульвару Есенина,5 в случае просьб от жильцов.

Временные неудобства продлятся до окончания работ, первое время после включения вода может быть мутной. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.