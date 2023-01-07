Общество

22 минуты назад

Жители 22 микрорайона встречают Рождество без воды

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#Внеплановое отключение
Жители 22 микрорайона встречают Рождество без воды

Старая труба не выдержала морозов.

РВК «Липецк» сообщает об экстренном отключении холодной воды. В компании сообщили, что вынуждены перекрыть водоснабжение жителям домов №№ 2 и 5 на бульваре Есенина и на Катукова, 18. Причиной стала авария на трубопроводе. Мастерам предстоит залатать трубу диаметром 100 мм.

Подвести воду обещают к бульвару Есенина,5 в случае просьб от жильцов.

Временные неудобства продлятся до окончания работ, первое время после включения вода может быть мутной. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

1 189
#Внеплановое отключение

Комментарии (1)

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Шапокляк

10 минут назад
Каких морозов она не выдержала? Вторые сутки только морозит, и всего минус 22. А если 30 будет?
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