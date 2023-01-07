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40 минут назад
В ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек
Пять человек погибли, 22 ранены в ДТП с автобусом в турецком Диярбакыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.
"Согласно предварительным данным, 5 человек, включая одного ребенка, погибли и 22 человека получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Диярбакыре", - передал телеканал.
Сообщается, что водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.
На место происшествия направлено большое количество бригад скорой помощи, спасателей и полицейских. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.
"Согласно предварительным данным, 5 человек, включая одного ребенка, погибли и 22 человека получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Диярбакыре", - передал телеканал.
Сообщается, что водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге.
На место происшествия направлено большое количество бригад скорой помощи, спасателей и полицейских. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.