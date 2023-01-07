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44 минуты назад

В Бурятии врачи спасли двухмесячного младенца с редкой патологией

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В детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ провели сложную операцию двухмесячной девочке с редкой врожденной патологией грудной клетки, сообщает Газета.ру.

Проблемы с дыханием у ребенка заметила мать, при выписке врачи не обнаружили у девочки проблем со здоровьем. Женщина обратилась в детскую больницу, в ходе обследования медики установили, что часть диафрагмы малышки сместилась в брюшную полость. Было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

«Была проведена операция — пластика правого купола диафрагмы. Высокотехнологичное вмешательство мини-инвазивным методом. В данном случае торакоскопически наложили швы на перерастянутый купол диафрагмы», — объяснили в пресс-службе медицинского учреждения.

Операция длилась 50 минут, двухмесячная пациентка находится в отделении реанимации под контролем медиков. Врачи дают положительные прогнозы на восстановление младенца после хирургического вмешательства.



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