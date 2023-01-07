Липецкие пенсионерки наконец-то нашли достойный ответ мошенникам

Возбуждены два уголовных дела.

Две пенсионерки из Липецкой области сумели защитить себя от мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

64-летняя жительница Липецкого района подняла трубку домашнего телефона, когда ей позвонили якобы от имени внучки и рассказали, что той срочно требуется крупная сумма денег за освобождение от уголовной ответственности за совершённое ДТП. Женщина оказалась не такой доверчивой, как привыкли злоумышленники: она положила трубку и перезвонила своей дочери, от которой узнала, что с её родственниками всё в порядке.

Второй помог случай, точнее – схема у мошенников оказалась не безупречной. 61-летней липчанки позвонил якобы сотрудник банка, который рассказал, что неизвестные оформили на неё кредит в 250 тысяч рублей. Добряк на том конце провода сразу предложил женщине решение проблемы: идти в банк и оформлять встречный кредит, который якобы нейтрализует прошлый. Липчанка и пошла в банк, но там бдительность проявили уже сотрудники, которые рассказали, что банк такие звонки не совершает и что кредитов за доверчивой дамой не числится.

Обе несостоявшиеся жертвы мошенников обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

- Пенсионеров выручила бдительность – в первом случае своя собственная, во втором – сотрудников банка, - пояснили в УМВД, - Поэтому они не стали жертвами «развода». Если вам сообщают неожиданное известие, всегда лучше взять паузу, проконсультироваться с родственниками или компетентными людьми. В 99 процентах случаев такие звонки являются уловками мошенников.