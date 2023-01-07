Олимпийский чемпион Хайбулаев наградил липецких дзюдоистов

Соревнования в городе на Неве вышли невероятными – в некоторых весах за победу боролись по 100 человек.

Чемпион Европы, мира и Олимпийских Игр-2012 в Лондоне Тагир Хайбулаев наградил сильнейших дзюдоистов от 15 до 18 лет, которые в конце прошлого года добились успеха на всероссийских соревнованиях на его же призы в Санкт-Петербурге. Награды из рук олимпионика получили и четверо воспитанников липецкой спортивной школы №8 «Юность» - 1 «золотую», 2 «серебряные» и 3 «бронзовые».

Соревнования, которые одновременно стали и 4-м этапом санкт-петербургской Лиги дзюдо «Аврора», получились масштабными – на татами вышли почти 1 400 юных дзюдоистов из 60 (!) регионов России. Конкуренция была такой, что в отдельных весовых категориях за победу боролись по сто человек.

Под такой турнир отдали одну из главных в стране арен единоборств – дворец спорта «Юбилейный», в котором раньше часто проводились этапы юношеского Кубка Европы по дзюдо.

Безупречно в этих соревнованиях выступил Егор Таньшин среди юношей 2008-09 г.р., у которого в весовой категории до 46 кг было 70 участников. Егор сумел пробиться на вершину пьедестала почёта, одержав 6 побед, в том числе в полуфинале над Адамом Османовым из Дагестана и в схватке за «золото» с Мухамадом Полоновым, представлявшим Ямало-Ненецкий автономный округ.



Липчанин Егор Таньшин (2-й слева) - чемпион



У Егора Солопова в этой же возрастной группе, но в категории до 60 кг было 77 конкурентов. Наш земляк уверенно выиграл две схватки, но в третьей уступил Егору Курганову из Ярославля. Дальнейшее попадание на пьедестал почета лежало, по сути, через «игольное ушко», но упорный дзюдоист сумел в утешительной сетке выиграть ещё 4 схватки, в том числе в споре за «бронзу» у Павла Шестакова из Нижнего Новогорода. Итог – престижное 3-е место.



Два липецких Егора - медалисты соревнований. Солопов (слева) и Таньшин



К слову, обидчик липчанина Курганов оказался даже ниже Егора – на 5-й строчке. Сначала он проиграл в полуфинале будущему победителю, а затем уступил в другой «бронзовой» схватке Артуру Новосёлову из Удмуртии, разделившему с Солоповым 3-е место. Сильнейшим здесь стал Инал Буранов из Карабдино-Балкарии, вторым – москвич Андрей Скалин.

Две медали завоевали наши старшие юноши 2005-07 г.р. В категории до 50 кг Михаил Рубченков выиграл 4 схватки и лишь в финале уступил Ивану Юртаеву из Московской области, итог – 2-е место.

Такой же результат показал Александр Уваров в весе до 95 кг, где за победу боролись 95 человек. Липчанин выиграл 5 схваток, а единственное поражение потерпел в финале от Руслана Катягова из Москвы.



Рубченков и Уваров с тренером Вячеславом Лупоносовым



Отметим и высокое 7-е место Алексея Чиркина (2008-09 г.р., до 50 кг), в его категории боролись 83 участника.

Вообще липецкая команда состояла из 22 юношей и 3 девушек. Не все добрались до высоких мест, но как отметил директор «ДЮСШ-Юность» Вячеслав Лупоносов, липчане в целом выступили очень достойно.

Спортсменов подготовили одни из лучших в регионе тренеров по дзюдо Вячеслав Лупоносов, Станислав Алексеев, Андрей Валихов.





