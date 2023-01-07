Происшествия

сегодня, 10:17

Сотрудников ДПС в Долгоруково не прельстила взятка в 120 тысяч рублей

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#ГИБДД #взятка
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Сотрудников ДПС в Долгоруково не прельстила взятка в 120 тысяч рублей

Молодой человек наивно полагал, что российские стражи порядка не гнушаются поборами на дорогах.

В Липецкой области будут судить местного жителя, обвиняемого в попытке подкупа полицейских.

Как сообщили в региональном СУ СК России, 28-летний житель Задонского района управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и был остановлен инспектором ДПС в селе Долгоруково. Пытаясь избежать ответственности, пьяный водитель предложил автоинспекторам взятку, дошёл до суммы в 120 тысяч рублей, но стражи порядка проявили выдержку и составили протокол.

Теперь мужчине грозит ответственность по части 1 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу». Свою вину на предварительном следствии он признал и заявил о раскаянии в содеянном.

7 1180
#ГИБДД #взятка
1

Комментарии (7)

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1

9 минут назад
Останавливает гаишник грузина. - Так, осмотрим ваш багажник. - Слущай, да, я тэбэ 100 тысяч рублей дам, не открывай багажник. - Я сказал, открывай багажник. - Слущай, 200 тысяч дам, не открывай багажник. - Открывай багажник! - Слущай, да, зачем открывай багажник? Миллион дам, не открывай багажник. - Открывай!!! Грузин открывает багажник, там только одна запаска, больше ничего. Гаишник: - Ты что меня дурил? Hе мог сказать сразу, что багажник пустой? Грузин: - А, слушай, зачем дурил, я тебя не дурил, я с тобой в ``поле чудес`` играл !
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123

13 минут назад
Скорее всего 1200 рублей
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гость

15 минут назад
Умные полицейские оказались. Обещать взятку в 120000 рублей, это не значит, что у этого дятла на руках такая сумма наличных была.
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да

15 минут назад
130 надо было давать
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это

29 минут назад
новая реклама такая)
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Сеня

55 минут назад
Юмор Фм
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Богатенький

58 минут назад
Буратино.
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