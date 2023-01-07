Сотрудников ДПС в Долгоруково не прельстила взятка в 120 тысяч рублей

Молодой человек наивно полагал, что российские стражи порядка не гнушаются поборами на дорогах.

В Липецкой области будут судить местного жителя, обвиняемого в попытке подкупа полицейских.

Как сообщили в региональном СУ СК России, 28-летний житель Задонского района управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и был остановлен инспектором ДПС в селе Долгоруково. Пытаясь избежать ответственности, пьяный водитель предложил автоинспекторам взятку, дошёл до суммы в 120 тысяч рублей, но стражи порядка проявили выдержку и составили протокол.

Теперь мужчине грозит ответственность по части 1 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу». Свою вину на предварительном следствии он признал и заявил о раскаянии в содеянном.