Выходные в Липецке: Рождество, костюмированный забег, 100 лет джазу и проводы Деда Мороза

Рассказываем, что нужно знать, чтобы достойно завершить новогодние каникулы.

Мороз и солнце – день чудесный

По прогнозу областного метеоцентра, в субботу в Липецке будет от 18 до 20 градусов мороза. Такое даже представить себе холодно, но мы же хотели настоящей зимней погоды, вот она и пришла. Ночью столбик опускался и вовсе до минус 27, так днём погодка нас ещё щадит. Субботний день станет самым холодным в первой половине января, дальше немного потеплеет, но на улице будет держаться стабильный минус.







А вот осадков сегодня и завтра не обещают.

В гостях у Рождества

Сегодня второй праздник года – православное Рождество, которое постепенно вытесняет новогоднюю повестку. Яркими и зрелищными обещают быть сегодня, 7 января, гуляния «В гостях у Рождества» в 14:00 на площади перед ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а). Музыканты ансамбля народной песни «Ивушка» и детский ансамбль «Вольница» вместе с вами исполнят рождественские колядки и песни.

Рождественский концерт

Липецкая государственная филармония в концертом зале «Унион» (К.Маркса,2) 8 января в 15:00 организует «Рождественский концерт».

В концерте примут участие вокалисты Артем Тарасов, Анастасия Пименова, Наталья Плюснина, солисты оркестра Павел Каспрук (флейта), Наталья Личман (гусли), Александр Серый (балалайка), Наталья Солдатова (домра), Сергей Стюфляев (ложки), а также приглашенные гости: вокальный ансамбль «Очарование» детской школы искусств № 6, Ульяна Буракова (флейта) из детской школы искусств № 12, образцовый хореографический коллектив «Импульс» детской школы искусств № 1.







Прозвучат произведения А. Маркеза, Дж. Керна, Л. Андерсона, И. Штрауса, А. Цыганкова, А. Пахмутовой, К. Шаханова и других композиторов, а также лучшее из репертуара оркестра разных лет.

А как же Дедушка Мороз?

И всё-таки мы пока никуда без новогоднего деда. Дед Мороз и Снегурочка будут ждать липчан на празднике «Под волшебной звездой», который 7 января одновременно – в 11:00 пройдёт в разных местах – в парке Металлургов (на ул. Адмирала Макарова) и детском парке «Сказка» (ул. Ленина).







Помогут волшебному старику разнообразные аниматоры, а программу обещают крайне насыщенную игры, танцы и хороводы вокруг зелёной красавицы-елки. Каждый сможет поучаствовать в конкурсах, слепить снеговика и получить сладкий приз.

Старые сказки о главном

А 8 января примерно такая же программа но под названием «Старые сказки о главном» пройдёт в Быхановом саду в 17:00. Здесь тоже можно будет получить сладости за снеговика.

Дед покинет резиденцию

Петр I сдал свой путевой домик в Нижнем парке Дедушке Морозу только на время новогодних праздников. Сказочному волшебнику пора на север, в выходные резиденция Деда Мороза будет работать последние дни, поэтому торопитесь те, кто ещё не успел в неё побывать. В одной из комнат проводятся занятия по изготовлению самых разнообразных новогодних игрушек: рождественский венков, веселых пингвинят, шишки-семицветика, пушистой звезды и т.д. Резиденция по-прежнему будет работать на выходных с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.







Спектакли

Липецкий кукольный театр продолжает показы своего «Друга по имени Умка», но теперь уже два раза в день – в 10:00 и 13:00.

А в 16:00 в субботу и воскресенье юных зрителей приглашает бэби-театр «В гостях у Дедушки Мороза». Отличие от обычного спектакля в том, что артисты успеют поиграть в ребятами, во время представления ребятишкам разрешено трогать игрушки и даже участников действия. Это своего рода имерсивный спектакль, только для ребятни. В игровой форме малышам и из родителям расскажут о традициях празднования Нового года, о зимних забавах и играх.

Липецкий государственный театр драмы им. Л. Н. Толстого покажет сказку «По щучьему велению» только 8 января в 11:00 и 14:00.

«Вечера на хуторе»

Обновился репертуар в липецком драматическом театре (ул. Конснаттиновой,3). Здесь 7 и 8 января в 18:00 покажут спектакль по бессмертным произведениям Н. В. Гоголя, в первую очередь – по «Ночи перед Рождеством».







Спектакль талантливый и красивый, но зрителям нужно быть готовыми к тому, что постановка длится 2 часа и 40 минут с одним антрактом.

К 100-летию джаза

В липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) 8 января в 16:00 пройдёт концерт из цикла «К 100-летию российского джаза».







Липецкий джазовый оркестр под руководством Дмитрия Кошкина внесёт свою лепту в праздник, исполнив джазовые и эстрадные произведения российских и зарубежных авторов, хиты мировой музыки и шлягеры советской эстрады. Вокалистами станут Наталья Волкова и Дмитрий Матвеев.

Костюмированный забег

7 января в 12:00 в парке Металлургом пройдёт первое беговое мероприятие года - костюмированный забег в честь Рождества.

С 11:00 начнут выдавать стартовые пакеты участникам, которые их до сих пор не получили, а ровно в полдень – общий старт. Юноши и девушки до 18 лет побегут 1,6 км, взрослые мужчины и женщины – 4,6 км. Победители получат призы.

Встреча с лидером и самый успешный тренер липецкого волейбола

8 января в 17:00 свой первый матч в нового году проведут волейболистки «Липецка» и сразу – с лидером чемпионата России «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Соперницы очень грозны и тем любопытны. В их составе выделим темнокожую диагональную из Доминиканы Гайлу Гонсалес. А на тренерском мостике динамовками руководит Ришат Гилязутдинов – самый успешный тренер в истории липецкого клуба. В Липецке он работал в 1996-2001 гг, начинал с ассистента главного тренера. Именно он привёл нашу команду, которая тогда называлась «Индезитом» в наивысшему результату в истории – 4-му месту в Суперлиге в сезоне-2000/01. После этого липчанки единственный раз в истории выступали в еврокубках – эх, было время и за него мы должны быть благодарны Ришату.







У матча много подтекстов. Например, один из лидеров «Липецка» Полину Юникова (на фото слева) арендована именно у казанского клуба. Словом, хотя гостьи и будут явными фаворитами, матч получится не скучным.

Дорогие липчане! Новогодние каникулы на излёте, в последние дни хочется взять от жизни всё, но пора больше внимания уделять информационной повестке. Поэтому и на выходных ждём вас на GOROD48, постараемся приготовить новости, которые не оставят вас равнодушными. До встречи!