В России

сегодня, 17:29

Льдина с 13 рыбаками откололась в Саратовской области

111
Льдина с 13 рыбаками откололась в 1 км от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, передает ТАСС.

Информация о происшествии поступила в службу спасения Саратовской области.

«Вблизи села Золотое в акватории реки Волги в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте работают спасатели областной службы спасения», — указал Юрин в своем Telegram-канале.

Рыбаков уже спасли — часть из них уже сняли со льдины, других продолжают снимать.



111

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Годовалый ребенок умер в поезде по дороге из Петербурга в Ярославль
Годовалый ребенок умер в поезде по дороге из Петербурга в Ярославль

сегодня, 17:00

В России
Двое рабочих погибли при падении в подвал с кипятком
Двое рабочих погибли при падении в подвал с кипятком

сегодня, 16:57

В России
Самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за повреждения лобового стекла
Самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за повреждения лобового стекла

сегодня, 16:54

В России
В Ульяновске мальчик провалился в канализационный колодец и погиб
В Ульяновске мальчик провалился в канализационный колодец и погиб

сегодня, 16:45

В России
В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими
В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими

сегодня, 16:41

В России
При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадал 21 человек
При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадал 21 человек

вчера, 20:12

В России