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Льдина с 13 рыбаками откололась в Саратовской области
Льдина с 13 рыбаками откололась в 1 км от берега в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, передает ТАСС.
Информация о происшествии поступила в службу спасения Саратовской области.
«Вблизи села Золотое в акватории реки Волги в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте работают спасатели областной службы спасения», — указал Юрин в своем Telegram-канале.
Рыбаков уже спасли — часть из них уже сняли со льдины, других продолжают снимать.
Информация о происшествии поступила в службу спасения Саратовской области.
«Вблизи села Золотое в акватории реки Волги в километре от берега произошел откол льдины, на которой находятся 13 рыбаков. На месте работают спасатели областной службы спасения», — указал Юрин в своем Telegram-канале.
Рыбаков уже спасли — часть из них уже сняли со льдины, других продолжают снимать.