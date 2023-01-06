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Годовалый ребенок умер в поезде по дороге из Петербурга в Ярославль
В поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Ярославль, скончался годовалый ребенок. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в шестом вагоне. Взрослые вызвали скорую помощь, которая подъехала к станции «Андреево». Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.
В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет выяснить причины смерти ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент произошел в шестом вагоне. Взрослые вызвали скорую помощь, которая подъехала к станции «Андреево». Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.
В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет выяснить причины смерти ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.