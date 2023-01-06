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Двое рабочих погибли при падении в подвал с кипятком

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В Нижнем Новгороде ночь на пятницу двое рабочих, прибывших на место прорыва трубы с горячей водой, провалились в подвал и сварились заживо в кипятке, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Ремонтники прибыли по заявке о прорыве трубы. В момент, когда слесари спускались в подвал, лестница сломалась, и оба упали в горячую воду. От полученных ожогов мужчины скончались на месте.

Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям подрядной организации, на которую работали погибшие ремонтники.

Проверки начали также прокуратура и трудовая инспекция.



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