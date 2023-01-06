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Самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за повреждения лобового стекла

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Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

"По предварительным данным, сегодня, около 07.00 (03.00 мск), в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Азур эйр", следовавшее по маршруту Новосибирск - Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета", - говорится в сообщении.

В аэропорту Новосибирска ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок. В связи с этим Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

В свою очередь, Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России по факту возврата самолета в аэропорт вылета "по причине повреждения остекления кабины пилотов" проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
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