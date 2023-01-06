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Десять человек ранили во время стрельбы на съемках клипа во Флориде
Несколько человек пострадали при стрельбе возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс (штат Флорида), сообщает Лента.ру со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел около восьми вечера 5 января рядом с рестораном The Licking. В полицейском департаменте города подтвердили факт стрельбы, но отказались раскрывать детали до завершения расследования. Один из спасателей отметил, что четверо из пострадавших смогли самостоятельно добраться до больницы, еще шестерых туда доставили и оказали им медицинскую помощь.
Очевидцы рассказали, что перед началом стрельбы видели, как у одного из находящихся в толпе рядом с рестораном украли часы и бумажник. За этим последовали 13-15 выстрелов.
Инцидент произошел около восьми вечера 5 января рядом с рестораном The Licking. В полицейском департаменте города подтвердили факт стрельбы, но отказались раскрывать детали до завершения расследования. Один из спасателей отметил, что четверо из пострадавших смогли самостоятельно добраться до больницы, еще шестерых туда доставили и оказали им медицинскую помощь.
Очевидцы рассказали, что перед началом стрельбы видели, как у одного из находящихся в толпе рядом с рестораном украли часы и бумажник. За этим последовали 13-15 выстрелов.