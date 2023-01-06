В России

сегодня, 16:45

В Ульяновске мальчик провалился в канализационный колодец и погиб

136
В Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. Мальчик, отпросившись у родителей, ушел к другу, живущему неподалеку. Однако по дороге он провалился в люк. Ночью тело мальчика было обнаружено на дне канализационного колодца. Тело ребенка нашли его родители, которые пошли искать сына.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.
136

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Льдина с 13 рыбаками откололась в Саратовской области
Льдина с 13 рыбаками откололась в Саратовской области

55 минут назад

В России
Годовалый ребенок умер в поезде по дороге из Петербурга в Ярославль
Годовалый ребенок умер в поезде по дороге из Петербурга в Ярославль

сегодня, 17:00

В России
Двое рабочих погибли при падении в подвал с кипятком
Двое рабочих погибли при падении в подвал с кипятком

сегодня, 16:57

В России
Самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за повреждения лобового стекла
Самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за повреждения лобового стекла

сегодня, 16:54

В России
В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими
В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими

сегодня, 16:41

В России
При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадал 21 человек
При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадал 21 человек

вчера, 20:12

В России