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В Ульяновске мальчик провалился в канализационный колодец и погиб
В Ульяновске восьмилетний мальчик умер после падения в канализационный колодец. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.
Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. Мальчик, отпросившись у родителей, ушел к другу, живущему неподалеку. Однако по дороге он провалился в люк. Ночью тело мальчика было обнаружено на дне канализационного колодца. Тело ребенка нашли его родители, которые пошли искать сына.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел накануне вечером в Железнодорожном районе города. Мальчик, отпросившись у родителей, ушел к другу, живущему неподалеку. Однако по дороге он провалился в люк. Ночью тело мальчика было обнаружено на дне канализационного колодца. Тело ребенка нашли его родители, которые пошли искать сына.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.