В России
15 минут назад
В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими
В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошел в ночь на 6 января на Кольском проспекте. Идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она открыла по ним стрельбу.
Ответным огнем женщина была ранена. "Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — добавили в ведомстве.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.
Инцидент произошел в ночь на 6 января на Кольском проспекте. Идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она открыла по ним стрельбу.
Ответным огнем женщина была ранена. "Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — добавили в ведомстве.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.