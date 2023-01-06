В России

15 минут назад

В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими

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В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошел в ночь на 6 января на Кольском проспекте. Идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она открыла по ним стрельбу.

Ответным огнем женщина была ранена. "Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — добавили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.


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