Общество
56 минут назад
Липчане жалуются на ночной дрифт у «Ашана»
17 842
Жильцам окрестных домов не дают спать по ночам любители экстрима.
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В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на ночной дрифт у «Ашана».
«Огромная просьба опубликовать видео и помочь. Вот такое безобразие ежедневно происходит у магазина «Ашан». Ходить в магазин страшно, сотрудники после смены боятся домой идти, жильцы соседних домов не спят ночами. Ну просто сил нет никаких. Обращалась в полицию. Я вообще не понимаю, как такое безобразие творится перед носом у всех и всем плевать. Нужно дождаться смертельного случая?» - Говорится в обращении.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
«Видео будет изучено сотрудниками полиции. Напоминаем, что обо всех нарушениях граждане могут сообщать в полицию», - рассказали в пресс-службе.
«Огромная просьба опубликовать видео и помочь. Вот такое безобразие ежедневно происходит у магазина «Ашан». Ходить в магазин страшно, сотрудники после смены боятся домой идти, жильцы соседних домов не спят ночами. Ну просто сил нет никаких. Обращалась в полицию. Я вообще не понимаю, как такое безобразие творится перед носом у всех и всем плевать. Нужно дождаться смертельного случая?» - Говорится в обращении.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
«Видео будет изучено сотрудниками полиции. Напоминаем, что обо всех нарушениях граждане могут сообщать в полицию», - рассказали в пресс-службе.
17 842
Комментарии (17)
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Ха
Автохам
Вот по этому!
Витек
Государственный тик-токер
Новостные липецкие сайты сообщили
Для сведения жителям г. Липецка
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Лиза
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