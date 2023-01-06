Общество

56 минут назад

Липчане жалуются на ночной дрифт у «Ашана»

17 842
#закон о тишине #гонки
4

Жильцам окрестных домов не дают спать по ночам любители экстрима.

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В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на ночной дрифт у «Ашана».

«Огромная просьба опубликовать видео и помочь. Вот такое безобразие ежедневно происходит у магазина «Ашан». Ходить в магазин страшно, сотрудники после смены боятся домой идти, жильцы соседних домов не спят ночами. Ну просто сил нет никаких. Обращалась в полицию. Я вообще не понимаю, как такое безобразие творится перед носом у всех и всем плевать. Нужно дождаться смертельного случая?» - Говорится в обращении.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

«Видео будет изучено сотрудниками полиции. Напоминаем, что обо всех нарушениях граждане могут сообщать в полицию», - рассказали в пресс-службе.
17 842
#закон о тишине #гонки
4

Комментарии (17)

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Ха

3 минуты назад
На магистралях с ними хотите кататься?(((
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Автохам

4 минуты назад
Надо было думать, где квартиру покупать.
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Вот по этому!

6 минут назад
Я не плачу налоги !, не хочу кормить бесполезную полиционерию !.
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Витек

12 минут назад
А подойти и поговорить никто не пробовал. Все сидят на диванах в надежде, что за них все кто то решит? Может ребята не в курсе, что в этих коробках кто то адекватный может добровольно жить.
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Государственный тик-токер

15 минут назад
Марфа Васильевна Я, На улицах Липецка в 2023 году начнет действовать система распознавания лиц.Его мотивы очевидны - по нашим временам лишних мер безопасности быть не может, а эффективность "большого брата" в этом плане уже давно и много где доказана.
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Новостные липецкие сайты сообщили

18 минут назад
Марфа Васильевна Я, казалось бы , при чем здесь система распознавания лиц , которая скоро будет внедрена в Липецке ! )))))
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Для сведения жителям г. Липецка

20 минут назад
У нас существует Общественный совет при УМВД России по Липецкой области, в него входят весьма уважаемые люди , бывший депутат Сидоров , трудовая слава липецкой молодёжи Аксенов и пр., пр., пр. Обращайтесь , если что к ним , помогут обязательно .
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!

22 минуты назад
Таким молодцам надо показывать сигнал остановки , а если не остановился то оформлять за неповиновение сотрудникам полиции протокол и в суд , а там до 15 суток релакса , полиции тоже надо быть порасторопнее !!! Был бы человек а статья найдётся !
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Лиза

26 минут назад
Сочувствую жильцам...
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Ваше имя

28 минут назад
Перед покупкой квартиры в человейнике нужно ,было сначала хорошо подумать о последствиях ,теперь поздно пить боржоми. В старых районах Липецка подобные случаи в принципе исключены .
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