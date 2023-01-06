Липчане жалуются на ночной дрифт у «Ашана»

Жильцам окрестных домов не дают спать по ночам любители экстрима.

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В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на ночной дрифт у «Ашана».



«Огромная просьба опубликовать видео и помочь. Вот такое безобразие ежедневно происходит у магазина «Ашан». Ходить в магазин страшно, сотрудники после смены боятся домой идти, жильцы соседних домов не спят ночами. Ну просто сил нет никаких. Обращалась в полицию. Я вообще не понимаю, как такое безобразие творится перед носом у всех и всем плевать. Нужно дождаться смертельного случая?» - Говорится в обращении.



Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



«Видео будет изучено сотрудниками полиции. Напоминаем, что обо всех нарушениях граждане могут сообщать в полицию», - рассказали в пресс-службе.